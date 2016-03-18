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650 مليون شخص بلا مياه صالحة للشرب بالعالم

18/3/2016
شح المياه

تقول الأمم المتحدة هناك 650 مليون شخص أي عشر سكان العالم لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرضهم لأمراض معدية وموت مبكر، ووفق تقديرات الأمم المتحدة يمكن للمياه القذرة وسوء نظم الصرف أن تصيب الأطفال بإسهال شديد وتقتل 900 طفل تحت سن الخامسة يوميا على مستوى العالم أي طفل كل دقيقتين  .

و أضافت المنظمة في تقرير لها إن العدوى التي تحدث بين المواليد نتيجة لنقص المياه الآمنة والبيئة النظيفة تتسبب في حالة وفاة كل دقيقة في مكان ما من العالم.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الاستثمار بدولار واحد في تحسين موارد المياه وخدمات الصرف الصحي سيعود بمكاسب تتفاوت ما بين 4 و11 دولارا وان ذلك يعتمد على أسلوب التدخل.

ويحل اليوم العالمي للمياه الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 22 مارس ويركز على الصلة بين المياه والوظائف وكيف يمكن أن توفر المياه فرص عمل لائق بأجر وتسهم في اقتصاد صديق للبيئة وتنمية مستدامة.

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