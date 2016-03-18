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يائير جولان: إسرائيل ستواجه المشاكل مادام أردوغان في الحكم

18/3/2016

 يائير جولان ـ نائب رئيس هيئة الأركان في إسرائيل

قال نائب رئيس هيئة الأركان في إسرائيل، يائير جولان، إن إسرائيل ستبقى تواجه المشاكل ما دام رجب طيب أردوغان على رأس السلطة في تركيا.

وأضاف جولان في تصريحات نقلتها صحيفة هاآرتس إن روسيا تتفهم بصورة ممتازة الخطوط الحمراء لإسرائيل, وإن التنسيق مع المؤسسة العسكرية الروسية متميز أيضا.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن التنسيق بين موسكو وتل أبيب تم بالفعل، وعلى أعلى المستويات لتجنب أي احتكاك بين الطرفين.

من جانبها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن ما يقلق إسرائيل في سوريا هو إيران وليس تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون اهتمامهم على قتال تنظيم الدولة والحركات السنية المتطرفة التي تقف على الجانب المعادي لإيران، فإن ما يهم إسرائيل هو ألا تنتهي الحرب في سوريا بطريقة تجعل من دمشق عمقا للاستراتيجية الإيرانية، مشيرة إلى أن الرغبة في احتواء طهران، بالنسبة لبعض الإسرائيليين، تفوق الرغبة في محاربة القاعدة وتنظيم الدولة.

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