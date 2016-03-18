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وكالة: منظومات صاروخية "روسية" لمصر خلال أسابيع

18/3/2016

منظومة بريزدنت -إس الروسية

من المقرر أن تبدأ روسيا قريبا توريد منظومات "بريزيدنتس" لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ "أرضجوو"جوجو" إلى مصر، تنفيذا لعقد وقعه البلدان أواخر العام الماضي- حسب وكالة تاس الروسية.      

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن إيجور ناسينكوف النائب الأول لمدير عام  شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" التابعة لشركة "روستيخالروسية قوله اليوم الجمعة، إن التوريدات ستبدأ "في غضون أسابيع"، دون  أن يكشف عن عدد المنظومات التي سيتم توريدها إلى مصر     

يذكر أن منظومة "بريزيدنتس" مخصصة لحماية الطائرات والمروحيات المدنية  والحربية من صواريخ ومدافع "أرضجو" و"جوجو" والصواريخ البحرية أيضا، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات "مي28- " و"مي26-"   و"كا52-" الحربية الروسية.

 

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