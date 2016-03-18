البث الحي
منوعات

مظاهرات حاشدة في المدن والقرى السورية المحررة

18/3/2016

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات عدة في معظم المدن والبلدات والقرى السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في جمعة “ثورة الكرامة".

وهتف المتظاهرون في كل من حي القابون بمدينة دوما في ريف دمشق وفي حي الوعر ومدينة الحولة والرستن في ريف حمص، وفي إعزاز ودارة عزة وعندان في ريف حلب، بالإضافة لسراقب وكفرنبل وخان شيخون والهبيط وحزانو وجرجناز في ريف إدلب هتفوا جميعا بسقوط نظام الأسد .

وأفاد ناشطون أن المظاهرات السلمية عادت لتصدح شعاراتها من جديد في أرجاء المدن المحررة بهدف التعبير عن مطلبهم برحيل الأسد وإعلانهم رفض التقسيم الفيدرالي رافعين شعارات : “مبادئ الثورة خطوطنا الحمراء “، وعلم الثورة يمثلني”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

أدولف هتلر في ناميبيا أسود وعضو مجلس بلدي.. ما القصة؟

أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) انتخب عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (موافع التواصل)