مظاهرات حاشدة في المدن والقرى السورية المحررة

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات عدة في معظم المدن والبلدات والقرى السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في جمعة “ثورة الكرامة".

وهتف المتظاهرون في كل من حي القابون بمدينة دوما في ريف دمشق وفي حي الوعر ومدينة الحولة والرستن في ريف حمص، وفي إعزاز ودارة عزة وعندان في ريف حلب، بالإضافة لسراقب وكفرنبل وخان شيخون والهبيط وحزانو وجرجناز في ريف إدلب هتفوا جميعا بسقوط نظام الأسد .

وأفاد ناشطون أن المظاهرات السلمية عادت لتصدح شعاراتها من جديد في أرجاء المدن المحررة بهدف التعبير عن مطلبهم برحيل الأسد وإعلانهم رفض التقسيم الفيدرالي رافعين شعارات : “مبادئ الثورة خطوطنا الحمراء “، وعلم الثورة يمثلني”.