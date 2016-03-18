مسلحون يهاجمون محطة للغاز بالجزائر

هجوم على محطة للغاز في الجزائر

هاجم مسلحون محطة للغاز بالجزائر بقذائف صاروخية (الجمعة) وإن كان الهجوم لم يسبب أضرارا لا في الممتلكات ولا في الأرواح فإنه دفع المسؤولين لإغلاقها كإجراء احتياطي.

وقالت شركة شتات أويل التي تقوم بإدارة المحطة في بيان إن منشأة عين صالح أصيبت بذخيرة متفجرة من مسافة بعيدة، فيما قال مصدر في قطاع الغاز "في الصباح الباكر سقطت ثلاث أو أربع قذائف صاروخية فأصابت محطة معالجة مركزية، بينما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات ، ويسيطر الجيش الجزائري على المنطقة.

,تخضع البنية التحتية للطاقة في الجزائر لحماية مشددة من الجيش لاسيما منذ هجوم نفذه "متشددون" عام 2013 في محطة إن أميناس للغاز ، وأسفر عن مقتل 40 عاملا.

كان الهجوم على محطة إن أميناس في العام 2013 من تنفيذ مسلحين يرتبطون بالجزائري "مختار بلمختار" الذي تقول الولايات المتحدة إنه ربما قتل في ضربة جوية في ليبيا العام الماضي، وينفي تنظيم القاعدة مقتله.