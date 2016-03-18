لاجئون يتظاهرون باليونان بعد اتفاق تركيا والاتحاد الأوربي

تظاهر العشرات من طالبي اللجوء الموجودون في منطقة "إيدومني" على الحدود المقدونية في اليونان، عقب التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوربي وتركيا اليوم.

وأعرب المتظاهرون عن رغبتهم بعدم العودة إلى تركيا، والسماح لهم بالتوجه نحو أوروبا، حيث رددوا شعارات من قبيل "لا نريد العودة إلى تركيا" و"ميركل ساعدينا".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 46 ألف طالب لجوء، موجودون حالياً في اليونان، قرابة 12 ألف منهم في منطقة أيدوميني شمالي اليونان، إذ أدى قرار النمسا وعدد من دول البلقان ومقدونيا، إغلاق حدودها أمامهم، إلى بقائهم ضمن الحدود اليونانية.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوربي في وقت سابق اليوم، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، حيث يتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد تاريخ 20 من آذار/ مارس الجاري، اعتباراً من 4 من نيسان/ أبريل المقبل.