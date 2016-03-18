في النافذة المسائية: السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي "د.أسامة كعبار" إن السيسي يحاول أن يثير حفيظة أوربا بإشارته إلى أن ليبيا ستصبح مثل الصومال وستنتشر فيها الجماعات المسلحة، فهو يحاول أن يصدر هذه الصورة عن ليبيا لمحاولة استنفار الغرب ضدها.

وأضاف "كعبار" خلال لقائه ضمن النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، والتي تناولت دعوة "السيسي" للغرب بعدم التدخل عسكريا في ليبيا وإمداد اللواء خليفة حفتر بالسلاح والعتاد، أن "السيسي" يثبت أنه خسر كل أوراقه في محيطه العربي ولم يعد لتحركاته قيمة على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وعن دعوة السيسي للغرب لتسليح اللواء خليفة حفتر أكد "كعبار" أن ما يقوم به حفتر لم يزد البلاد إلا انقساما وتمزقا على حد وصفه.

من جانبه قال الكاتب الصحفي "محمد القدوسي" إن السيسي يبحث بتلك الدعوة عن دور إقليمي يبقيه فترة أطول على سدة الحكم في مصر بعد أن فشل في كل الأدوار المنوطة به، وأضاف "القدوسي" أن السيسي كان أولى به أن يسعى لإنقاذ سيناء التي خرجت عن السيطرة على حد وصفه.

وأكد "القدوسي" أن بريطانيا رفضت مقترح "السيسي" بدعم حفتر وكذلك وزيرا الدفاع الخارجية الإيطاليين، مشيرا إلى أن السيسي يريد الغرب أن يدعم "حفتر" بالسلاح حتى ينجر الغرب إلى حرب إقليمية يلعب فيها "السيسي" دور محطة الإمداد والتموين، كما قال.