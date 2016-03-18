غياب إيطالي عن ربع نهائي بطولتي أوروبا لأول مرة منذ 15 عاما

ودع يوفينتوس وروما البطولة القارية من الدور 16 ـ رويترز

يشهد دور الثمانية (ربع نهائي) لبطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، غياب الفرق الإيطالية، لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيطالية منذ 15 عاما.

ففي بطولة دوري أبطال أوروبا، ودّع فريقا "يوفينتوس"، أول أمس الأربعاء، و"روما" الأسبوع الماضي، فعاليات البطولة القارية من الدور الـ16 للبطولة، على يد فريقي "بايرن ميونيخ" الألماني، و"ريال مدريد" الإسباني على الترتيب.

في حين ودّع فريق "لاتسيو" الممثل الوحيد لإيطاليا في بطولة الدوري الأوروبي، منافسات البطولة بعد هزيمته، الخميس، من "سبارتا براغ" التشيكي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ 16 للبطولة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبذلك، أصبحت كرة القدم الإيطالية بلا ممثل لها في البطولتين قبل انطلاق دور الثمانية، وهو الموقف الذي لم تعيشه الكرة الإيطالية منذ 15 عاماً.

و كانت آخر مرة عاشت فيها الكرة الإيطالية هذا الموقف في موسم 2000-2001 عندما خرجت أندية "إنتر ميلان"، و"بارما"، و"روما" من دور الـ 16 على يد "ديبورتيفو ألفيس" الإسباني، و"إيندهوفين" الهولندي، وليفربول الإنجليزي في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي بمسماها القديم قبل أن تتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).