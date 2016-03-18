علماء يؤكدون أن الماء يساعد في القضاء على السمنة

أثبت علماء من جامعة إلينوي الأمريكية أن الماء مفيد لتخفيف الوزن، و ذلك من خلال دراسة أجروها على 20 ألف شخص طيلة 12 شهرا.

وبينت الدراسة أن العلماء أخذوا في الحسبان جنسية الأشخاص والفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها ومؤشرات كتلة أجسامهم وبعض خصائصهم الأخرى.

وقد سجل العلماء كمية الماء التي كان يشربها المشاركون في التجربة يوميا مع اعتبار الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى ، فاكتشفوا أن زيادة حجم الماء المتناول من قبل المتطوعين أدى إلى انخفاض تركيز الملح والسكر في أجسامهم ما من شأنه أن يقلل المواد الدهنية ومستوى الكولسترول فيها.

وكان المشاركون قبل إجراء الدراسة يتناولون أكثر من 4 كؤوس من الماء في يوم واحد، فانخفضت بازدياد هذا المعدل كمية الوحدات الحرارية المستهلكة إلى 68-205، ومادة الصوديوم إلى 78-235، أما السكر فتقلصت كميته من 18 غراما إلى 5 غرامات.

ونوه العلماء بأن الماء يعتبر أفضل مذيب للعناصر الغذائية المختلفة ،محذرين من أن نقص الماء في جسم الإنسان قد يسبب تعقيدات في إفراز منتجات الأيض منها ما يؤدي فيما بعد إلى إصابته بالتسمم.