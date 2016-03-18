شاهد: مطار حمد بقطر ضمن أفضل 10مطارات عالميا

دخل مطار حمد الدولي قائمة أفضل 10 مطارات في العالم وقد حلّ في المركز العاشر ليصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف سكاي تراكس لأفضل عشرة مطارات في العالم.



وحصل مطار حمد الدولي على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل سكاي تراكس 2016 للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل عقد في مدينة كولن الألمانية، كما حصد جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط في نفس حفل توزيع الجوائز الذي يعكس مدى رقي جودة الخدمة والتسهيلات المتوفرة في المطار.



وأكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن دخول المطار لقائمة أفضل عشرة مطارات في العالم يعد دليلا على رضا المسافرين عن المستوى العالمي الرفيع للخدمات المقدمة لهم.



واعتبر الباكر حصول مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، إنجازا عظيما لمقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية ستواصل العمل مع جميع شركائها ومسافريها ليبقى مطار حمد الدولي ضمن أفضل مطارات العالم.



وكان المهندس بدر محمد المير، المدير التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي تسلم الجوائز، وقال في كلمة ألقاها في الحفل إنه لشرف عظيم أن يكون مطار حمد الدولي أفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل سكاي تراكس لسنة 2016 للمرة الثانية على التوالي.



واعتبر ارتفاع مركز المطار من المركز ال75 في عام 2014 إلى المركز العاشر 2016 تعزيزاً لمركز المطار في الريادة العالمية للطيران ،وعبر عن سعادته بدخول المطار قائمة أفضل عشرة مطارات في العالم في غضون أقل من عامين على افتتاحه.



وأوضح المير أن هذا التقدم في المركز العالمي يأتي بعد عام من الإنجازات الهامة منها عبور عتبة ال 30 مليون مسافر، إضافة إلى توفير المزيد من القدرة الاستيعابية مع افتتاح ممري D وE.



يذكر أنه يتم التصويت على جوائز المطار العالمي ضمن الاستطلاع السنوي لرضا العميل والذي يشارك فيه 12.85 مليون شخص من 110 جنسيات ويضم 410 مطارات حول العالم.

ويقيم الاستطلاع رضا العملاء ضمن 39 مؤشراً عن خدمة المطارات من نقاط التسجيل إلى تحويل الرحلات والتسوق والأمن وتخليص إجراءات السفر حتى بوابات الصعود.