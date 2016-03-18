شاهد : كيف تشعل النار من ليمونة ؟

تداول نشطاء التواصل الإجتماعي و اليوتيوب مقطع فيديو لأندري ستيدت المدون السويدي الشاب -24 عام – على قناته الشهيرة على يوتيوب "نورث سيرفايفل" مقطع فيديو نال نحو مليوني مشاهدة، لفكرته المبتكرة في إشعال النار باستخدام ليمونة.



الطريقة المبتكرة التي قدمها ستيدت تساعد في الحالات الطارئة التي لا يوجد فيها مصدر لإشعال النيران للتدفئة أو طهي الطعام كما يحدث في الغابة و الظروف المناخية الصعبة.

قناة ستيدت العالمية قدمت العديد من الأفكار التي تساعد هواة السفر و الترحال و الصيد والاعتماد على الطبيعة في كل شيء .