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شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

18/3/2016

قالت قيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إن كوريا الشمالية، أطلقت اليوم الجمعة، صاروخين باليستيين.

وأضافت القيادة المشتركة، أن الصاروخ الأول هو من طراز رودونغ متوسط المدى أُطلق من مدينة سونتشهون، القريبة من بيونغ يانغ وسقط في بحر اليابان بعد قطعه مسافة 800 كيلومترا.

وتم إطلاق الصاروخ الثاني من سونتشهون أيضا، بعد 22 دقيقة من إطلاق الصاروخ الأول، وغاب عن شاشات الرادار بعد وصوله إلى ارتفاع 17 كيلومترا.

وقالت مصادر عسكرية إن الصاروخين يمكن أن يكونا انفجرا في الهواء قبل وصولهما إلى هدفهما.وتقول كوريا الشمالية إن صواريخ رودونغ  يمكنها أن تقطع مسافة ألف و300 كيلومترا.

يشار أن القوات المسلحة الكورية الجنوبية ونظيرتها الأمريكية تجريان حاليا مناورات عسكرية مشتركة في المنطقة، بمشاركة أكثر من 300 ألف جندي كوري جنوبي و15 ألف جندي أمريكي، من المقرر أن تستمر حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد تنفيذ بيونغ يانغ لتجربة نووية رابعة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعقبها إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة في المنطقة.

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