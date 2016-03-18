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شاهد: كلمة رياض حجاب في الذكرى الخامسة للثورة السورية

18/3/2016

قال رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية إنهم يعاهدون الشعب السوري على الجهد لوقف نزيف الدم السوري، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي.

وأضاف حجاب في كلمة متلفزة بثها على الإنترنت بمناسبة خمس سنوات على انطلاق الثورة السورية، إنهم سيعلمون على فك الحصار عن المدن وتأمين المعابر وتوفير المناطق الآمنة للمدنيين، ووقف التجهير القسري، والإفراج عن المعتقلين، واستعادة الأمن والنظام، وضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد.

وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات تعمل منذ تأسيسها على توحيد الكلمة، والعمل الدؤوب على الأصعدة السياسية والقانونية على صياغة مستقبل سوريا على أساس التكافؤ والمواطنة.

وشدد على أن الهيئة تؤسس لنظام جديد لا مكان فيه لبشار الأسد، ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، مشيرا إلى أنه من حسن الطالع أن تتزامن الذكرى الخامسة للثورة السورية مع إعلان الانسحاب الروسي.

وأكد على وقوفهم في وجه محاولة تقسيم سوريا وتفتيت الشعب، وفق مصالح قوى الاستعمار الجديد على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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