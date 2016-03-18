شاهد: فقس بيض النسر الأصلع في حديقة بواشنطن

فقس بيض النسر الأصلع في الحديقة النباتية الأمريكية في واشنطن، ويعد هذا الطائر رمزا للبلاد.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز" الجمعة، فإن اثنين من طيور النسر الأصلع، وهما الأب ويدعى (السيد الرئيس) والأم وتسمى (السيدة الأولى) قاما برعاية البيض في العش.

ووضعت الأم البيض في فبراير/شباط الماضي، والأب والأم هما أول طيور من النسر الأصلع في الحديقة منذ العام 1947.

ويتمتع النسر بالحماية بموجب قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ويمثل النسر الأصلع رمزا للحكومة الأمريكية ويظهر على عملتها وفي الخاتم الرئاسي الرسمي.

وكان النسر الأصلع الذي اختفى تقريبا من الولايات المتحدة منذ عقود، قد حُذف من القائمة الأمريكية للأنواع المهددة بالانقراض في العام 2007، بعد توفير الحماية له في مناطق معيشته ومنع مبيدات الآفات ما أدى إلى تزايد أعداده.