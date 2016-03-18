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شاهد: اقتحام المتظاهرين للحاجز الأمني المؤدي للمنطقة الخضراء

18/3/2016

اقتحم المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد  الحاجز الأمني فوق الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وردد المتظاهرون المنتمون للتيار الصدري هتافات " بالروح بالدم نفديك ياعراق"، مطالبين الحكومة بالتغيير وإزالة من يصفونهم بالفاسدين.

من جهته قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الأسدي ، إن المتظاهرين والمعتصمين أرادوا أماكن محدودة لتواجدهم عند الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء ، و بسبب الحواجز التي أجرتها الحكومة تزايدت أعدادهم و تسبب ذلك في إرباك كبير في العاصمة بغداد.

وأصدرت السلطات الحكومية أوامرها بالسماح للمتظاهرين بالعبور والاعتصام أمام مداخل المنطقة الخضراء خشية حدوث مصادمات ومواجهات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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