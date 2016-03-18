شاهد: أهداف مثيرة في الدوري الأسترالي وملبورن ينتزع الصدارة

تغلب "ملبورن سيتي" اليوم الجمعة على "بريسبين رور" بثلاثة أهداف لهدف وانتزع منه الصدارة في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم.

وحل "بريسبين رور" ضيفا على "ملبورن" في الجولة الرابعة والعشرين من البطولة.

بريسبين كان متصدرا بفارق الأهداف بينما كان ملبورن سيتي في المركز الرابع.

وفي الدقيقة 22 أحرز الضيوف باكورة الأهداف بضربة قوية من ديميتري بيتراتوس.

وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك ملبورن التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العرقلة التي تعرض لها برونو فورنارولي من قبل جاك هينغيرت.

هينغيرت تلقى بطاقة صفراء ثانية ليغادر الملعب وتكفل أرون موي بتنفيذ الركلة ليدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لكل منهما.

وفرض ملبورن ضغطا متزايدا مستفيدا من تفوقه العددي وتمكن أنتوني كاسيريس من إحراز الهدف الثاني برأسه في الدقيقة 81.

وبعدها بثلاث دقائق أضاف نيك فيتزجيرالد الهدف الثالث برأسه بعد ركلة حرة نفذها برونو فورناولي.