برنامج الغذاء: السوريون بداريا و دير الزور يأكلون العشب

برنامج الغذاء: سوريون بالمناطق المحاصرة يأكلون العشب

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن سوريين في المناطق المحاصرة بداريا ودير الزور يضطرون لأكل العشب بسبب انقطاع الإمدادات الغذائية.

وأضاف البرمامج في تقرير "أنه في الحالات الأكثر شدة يتحملون أياما بدون تناول طعام ويرسلون أبناءهم للتسول وأكل النباتات البرية".

تخضع دير الزور لحصار تنظيم الدولة ، بينما تحاصر القوات الحكومية داريا، ولم تعط الحكومة السورية الإذن حتى الآن لقوافل المساعدات بدخول المدينة.

وأظهر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي – وهو دراسة مسحية لأوضاع سوق الغذاء في سوريا في فبراير/ شباط ـ أن الأسر في المدينتين لا تتمكن من تناول الطعام أكثر من مرة واحدة في اليوم، وأنها تعطي الأولوية للأطفال.

وأضاف أن الخبز الطازج يتوفر في داريا من حين لآخر، وبأسعار باهظة تفوق سعر السوق في دمشق بثلاثين مثلا، كما فاق سعر الأرز في داريا سعره في دمشق بسبعة عشر مثلا، وعلى الرغم من الهدنة واسعة النطاق المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع فإن الحكومة السورية رفضت السماح لقوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بدخول ست مناطق تحاصرها قواتها بينها داريا.

وقال يان إيغلاند مستشار الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الخميس إن الدول التي تدعم محادثات السلام السورية أمهلت الحكومة السورية سبعة أيام للرد على طلب من الأمم المتحدة لإيصال المساعدات.

وفي ظل غياب الأمل في دخول المساعدات إلى دير الزور عن طريق البر، تأمل الأمم المتحدة في القيام بعمليات إسقاط جوي للأغذية. لكن محاولة أولى فشلت لأن الطائرة اضطرت للتحليق على ارتفاع كبير وبسرعة شديدة لتفادي تهديد الصواريخ أرض–جو، ما أدى لخلل في المظلات لأنها ارتجت بشدة عند فتحها.