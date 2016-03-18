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البنتاغون: روسيا سحبت أغلب مقاتلاتها من سوريا

18/3/2016

البنتاغون: روسيا سحبت أغلب مقاتلاتها من سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم (الجمعة) إن أغلبية الطائرات الحربية الروسية قد غادرت سوريا، بموجب قرار اتخذه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الاثنين الماضي، حول تنفيذ انسحاب جزئي، من الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية لعمليات المنطقة الوسطى العقيد باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، من مقر القيادة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، مع صحفيين في واشنطن، "تقديراتنا تشير إلى أن أغلبية، إن لم يكن جميع، الطائرات الحربية الهجومية الروسية قد غادرت سوريا، ولا نعرف عددها".

وتابع المسؤول العسكري الأمريكي "نحن لم نر كذلك أية غارات جوية روسية جديدة خلال الأسبوع الماضي"، موضحًا في الوقت ذاته أن "الروس مازالوا يمتلكون مروحيات وطائرات نقل داخل سوريا".

وأكد "رايدر" أن المدفعية الروسية،  مازالت تقوم بضرب أهداف من أجل دعم نظام الأسد، مشيرا إلى أن "الاتصالات بين الروس والأمريكيين في المنطقة، مازالت مستمرة لتنسيق تحركات الطائرات في الأجواء السورية".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الاثنين الماضي، أن القوات الروسية ستنفذ انسحاباً جزئياً من سوريا بعد أن "أكملت مهمتها"، والذي سرعان ما بدأت القوات الروسية تنفيذه في اليوم التالي.

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