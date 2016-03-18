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ألمانيا: السفارة والمدارس بتركيا "مغلقة" لنهاية الأسبوع

18/3/2016

سفارة ألمانيا في تركيا

قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن بلادها ستبقي على بعثاتها الدبلوماسية ومدارسها في تركيا مغلقة حتى مطلع الأسبوع المقبل بسبب خطر أمني مؤكد بدرجة كبيرة.

وأضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي حكومي "لا أستطيع أن أحدد إلى أي مدى سيظل الخطر قائما، لكن الحقيقة أنه بسبب التقييم الحالي للوضع فقد قررنا أن نبقي السفارة والمدارس مغلقة حتى عطلة نهاية الأسبوع".

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية بشكل منفصل أن المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات التركية ومصادر أمنية كردية أبلغت المخابرات الألمانية يوم الأربعاء أن هناك مخططا مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ تفجير انتحاري على بعثات ألمانيا الدبلوماسية أو المدارس الألمانية وأن احتمالات ذلك قائمة حتى يوم الأحد المقبل.

 

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