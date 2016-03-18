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آبل تستعين بجوجل للتخزين السحابي

18/3/2016
شعار آبل

استعانت مجموعة آبل بغوغل للتخزين السحابي كما ذكر موقع "ار اي كود" الأمريكي المتخصص نقلا عن مصادر قربية من الملف لم تكشف هويتها.
    
والعقد الموقع العام الماضي سيكلف آبل بين 400 و600 مليون دولار سنويا كما علم الموقع الذي حذر من أن الاتفاق ليس لفترة طويلة لان آبل تؤسس بناها التحتية.
    
وإضافة إلى طابعه الرمزي يعطي هذا العقد غوغل دفعة كبيرة في المعركة ضد أمازون ومايكروسوفت في الخدمات المعلوماتية مع هامش أرباح.
    
وآبل التي لا تملك حاليا البنى التحتية الكافية لإدارة خدماتها للتخزين السحابي تستعين أيضا ب"أمازون ويب سرفيسز" القسم المتخصص في "الحوسبة السحابية". ويدر موقع أمازون القسم الأكبر من أرباحه من هذا القسم.
    
كما استعانت آبل بازور فرع مايكروسوفت المتخصص في السحابة.
    
وتسمح مايكروسوفت وغوغل وأمازون للمؤسسات والإدارات باستخدام خوادمها بدلا من إنشاء بناها التحتية الإلكترونية. وهذا النموذج يثير اهتماما كبيرا لأنه يعطي مرونة أكبر ويسمح بالحد من النفقات.
    
ويهيمن أمازون على هذه السوق تليه مايكروسوفت ثم غوغل.

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