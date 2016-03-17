" 24 ساعة مسرح" دون انقطاع في تونس

عشرات الفنانين يشاركون في مهرجان للمسرح التونسي

يشارك عشرات العارضين من تسع دول عربية وأجنبية في الدورة الخامسة عشر لمهرجان"24 ساعة مسرح دون انقطاع" بمدينة الكاف التونسية والمقررة في الفترة من 22 إلى 27 مارس/آذار الجاري.

وتقام الدورة الجديدة تحت شعار "المسرح انفتاحات ورهانات" في إطار التأكيد على دور الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف، وسيقدم المهرجان عروضا داخل السجون وفي دور المسنين، وفي المدارس سعيا للانفتاح على كل الفئات والجهات.

وقال سامي النصري مدير مركز الفنون الدرامية بالكاف الذي ينظم المهرجان "يشارك أكثر من 40 عرضا من تونس ومصر والسودان وفلسطين والمغرب والجزائر وإيطاليا وفرنسا والهند في الدورة الجديدة للتظاهرة.

وستخصص الأيام الثلاثة الأولى للمهرجان للندوات العلمية التي ستقام بعنوان المسرح والفنون، والمسرح والمدرسة، والمسرح والدراما، والتي سيقدمها محاضرون من فرنسا ومصر والعراق إضافة إلى تقديم عدة عروض فنية وموسيقية وسينمائية، فيما سيخصص يوما 26 و27 اللذان يتزامنان مع اليوم العالمي للمسرح لتقديم عروض مسترسلة للمسرحيات في فضاءات ثقافية مختلفة بعدة جهات.