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21 قتيلاً وجريحاً بانفجار في معسكر للجيش المصري بسيناء

17/3/2016

صورة أرشيفية لأحد الانفجارات في مدينة رفح

قالت مصادر للجزيرة أن انفجارا كبيرا سُمع دويه صباح اليوم الخميس بمعسكر للجيش وسط مدينة رفح المصرية شمال سيناء، فيما قالت مصادر أمنية إن ثمانية جنود قتلوا وأصيب نحو 13 مجندا في حصيلة أولية لضحايا الانفجار.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بمعسكر "الساحة الشعبية" كبرى معسكرات الجيش المصري في مدينة رفح، والواقع بحي الصفا غرب المدينة. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرعت باتجاه المعسكر لنقل القتلى والجرحى، وسط إطلاق نار مكثف من الكمائن الأمنية علي الطريق الدولي (رفح- العريش)، فيما قامت قوات الجيش بإغلاق الطريق وإخلاء المحلات على الطريق الدولي بالشيخ زويد استعدادا للمرور بسيارات الاسعاف القادمة من رفح.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التأكد من كيفية وقوع الانفجار، وما إذا تم بإطلاق قذائف هاون من قبل المسلحين أم كان التفجير من داخل المعسكر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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