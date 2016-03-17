مناورات أمنية بفرنسا لصد أي هجوم محتمل ضد جماهير كرة القدم

تدابير أمنية مشددة عقب هجمات باريس (أرشيف)

تنطلق اليوم الخميس، في فرنسا، أولى المناورات الأمنية التي تحاكي هجمات "إرهابية" ضد جماهير كرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم أوربا (يورو 2016)، في يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تجرى هذه المناورة، في مدينة "نيم" الفرنسية، لاختبار التدابير التي ستتخذها القوات الأمنية ضمن سيناريو هجوم بالأسلحة الكيميائية على أحد الملاعب، بمشاركة 480 فردًا من وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والرياضة، إلى جانب مشاركة ألف و200 طالب شرطة يجسدون دور الجماهير في الملعب.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، في مؤتمر صحفي بباريس، أمس الأربعاء، إنه "في إطار الحرب على الإرهاب، سيتم تنفيذ 75 مناورة أمنية قبيل المسابقة الأوربية".

وأوضح أن الغاية من هذه المناورات هي "اختبار جهوزية الوحدات الأمنية ضد أي هجوم إرهابي محتمل"، مشيراً إلى أن "مستوى التهديدات الإرهابية" ضد بلاده "لا تزال مرتفعة".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير الفرنسي، على ضرورة أن تكون القوات الأمنية في بلاده، على أهبة الاستعداد لمواجهة أية هجمات أو عمليات قتل جماعية محتملة.

وتستضيف فرنسا، في الفترة ما بين 10 يونيو/حزيران، و10 يوليو/تموز 2016، البطولة الـ15 لأمم أوربا لكرة القدم.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس، شهدت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلسلة هجمات أودت بحياة عشرات الأشخاص، وجرح المئات.

