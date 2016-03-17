البث الحي
منوعات

مصر: محافظ السويس يحيي الأم مخترعة "المسقعة والبيض بالحمص"

17/3/2016

محافظ السويس – اللواء أحمد حلمي الهياتمي

في تصريح جديد أثار العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد اللواء "أحمد حلمي الهياتمي" محافظ السويس في تصريح مثير بالأم المصرية وقيامها باختراع المسقعة والبيض بالحمص. 

تأتي تصريحات  اللواء الهياتمي ضمن سلسلة من تصريحاته المثيرة للسخرية،  والتي  كان من بينها  قوله إن مصر حفظها الله بالرياح الشمالية الغربية، وإن اسرائيل لو أرادات إطلاق قنابل نووية سوف ترتد إليها بفعل الرياح"،  وما تلاه من تصريحات مشابهه حول نيته تصدير الكلاب الضالة المنشرة في الشوارع، وبيعها لتوفير العملة الصعبة، وتصريح آخر حول قتل البراغيث التي تعيش علي الفئران حتي يمكن التخلص من الفئران "بنظافة".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)