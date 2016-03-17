مصر: محافظ السويس يحيي الأم مخترعة "المسقعة والبيض بالحمص"

محافظ السويس – اللواء أحمد حلمي الهياتمي

في تصريح جديد أثار العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد اللواء "أحمد حلمي الهياتمي" محافظ السويس في تصريح مثير بالأم المصرية وقيامها باختراع المسقعة والبيض بالحمص.

تأتي تصريحات اللواء الهياتمي ضمن سلسلة من تصريحاته المثيرة للسخرية، والتي كان من بينها قوله إن مصر حفظها الله بالرياح الشمالية الغربية، وإن اسرائيل لو أرادات إطلاق قنابل نووية سوف ترتد إليها بفعل الرياح"، وما تلاه من تصريحات مشابهه حول نيته تصدير الكلاب الضالة المنشرة في الشوارع، وبيعها لتوفير العملة الصعبة، وتصريح آخر حول قتل البراغيث التي تعيش علي الفئران حتي يمكن التخلص من الفئران "بنظافة".

