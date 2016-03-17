مصر تصادر أموال نشطاء حقوقيين

الحقوقي المصري جمال عيد

قالت مصادر قضائية في مصر إن قاضى تحقيق أصدر قرارا بمنع حقوقيين اثنين بارزين وأسرهم من التصرف في أموالهم إلى جانب اثنين آخرين على خلفية تحقيقات في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا.

وأضافت المصادر أن من بين النشطاء الذين شملهم القرار الحقوقي جمال عيد والحقوقي حسام بهجت بتهمة تلقي مبلغ يربو عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وتابعت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة سوف تنظر بعد غدا السبت قرار المنع من التصرف.

من جانبه، قال جمال عيد للجزيرة مباشر إنه لا يعلم شيئا عن قرار المنع ولم يتم إخطاره بشيء.

وكتب عيد على صفحته على فيسبوك " لا أعرف حقيقة خبر منعي وصديقي حسام بهجت من التصرف في أموالنا واثنين آخرين، غير معلومين !!".

وأضاف" إذا كان صحيحا، فأشعر بالخجل من عدالة تمنع من السفر وتعاقب دون إبلاغنا أو تحقيق، اللي يقدر يديني مثال لعدالة تعاقب وتصادر وتمنع والضحية يعرف من الصحافة، يبلغني ".

وكتب الناشط حسام بهجت على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر" أنه لم يعلم بالخبر سوى من وكالة الأنباء الرسمية المصرية، ولم يتلق أي قرار بهذا الصدد، وليست لديه معلومات.