مصر: إطلاق سراح محمد الظواهرى

إخلاء سبيل محمد الظواهري – أرشيف

أطلقت السلطات المصرية سراح محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من سجن العقرب بعد صدور قرار قضائى باخلاء سبيلة منذ أيام.

وأشارت مصادر للجزيرة مباشر إلى أن الظواهرى توجه إلى منزله وسيخضع لمتابعة أمنية يومية حيث تم وضعه تحت المراقبة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءً بشكل يومي.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 المتعلقة بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد .

يذكر أن محمد الظواهري، تم القبض عليه من قبل قوات أمن الجيزة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 17 أغسطس/آب 2013.