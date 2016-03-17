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مصر: إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة التأديبية

17/3/2016

الإعلامي المصري، توفيق عكاشة

قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم البرامج بقطاع الأخبار التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحاكمة التأديبية بتهمة ارتكابه إهانة موظف عام من زملائه بقناة النيل للأخبار.

ووصف عكاشة زملاءه  بقناة النيل للأخبار "بالتخلف العقلي والغباء والجهل وأنهم هاربون من المقابر والخرابات ومستشفيات الرفق بالحيوان والأمراض النفسية".

وأكد تقرير الاتهام أن توفيق يحيى إبراهيم عطية عمر عكاشة وشهرته “توفيق عكاشة” 50 سنة، مقدم برامج بقطاع الأخبار خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى أبريل 2012 خالف القانون وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تطاول بالقول وقام بسب وقذف وإسناد وقائع غير صحيحة للعاملين بقناة النيل للأخبار أثناء تقديمه الحلقات المذاعة في 28 نوفمبر و4 ديسمبر 2011 و12 فبراير و26 فبراير 2012 ببرنامج مصر اليوم على قناة الفراعين الفضائية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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