البث الحي
منوعات

في كوريا الشمالية: يقطع ملصقا ، فيسجن 15 عاما

17/3/2016

الطالب الأميركي المعتقل – أوتو وارمبير

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى العفو عن طالب أمريكي أدانته بيونغيانغ بالتخريب وأصدرت  بحقه حكما بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب قيامه بتمزيق ملصق.

أدين أوتو وارمبير البالغ من العم 21 عام من جانب المحكمة العليا لكوريا الشمالية،  حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية ، وكانت جريمته هي محاولة سرقة  وتمزيق ملصق دعائي من الفندق الذي يقيم به في العاصمة الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن وارمبير اتهم  بحسب ما يتردد بارتكاب "أعمال عدائية" ضد كوريا الشمالية وصدر بحقه حكم  بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وأضاف تونر في مؤتمر صحفي بواشنطن أن "الوزارة تعتقد أن الحكم قاس بشكل  غير ملائم بالنسبة للأعمال التي يقال إن السيد وارمبير قد قام بها".       

وأوصى تونر المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى كوريا الشمالية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن حكومة كوريا الشمالية تسعى إلى استخدام المواطنين الأمريكيين كـ"أداة لدفع أجندة سياسية".

وأضاف أن الادعاءات المثارة ضد وارمبير"لن يصل بها الحد إلى الاعتقال  أو السجن في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى في العالم".

 

يشار إلى أن وارمبير هو واحد من بين ثلاثة أمريكيين من المعروف أنهم اعتقلوا في كوريا الشمالية. ولا توجد سفارة للولايات المتحدة في بيونغيانغ، حيث تمثل السويد مصالح واشنطن في كوريا الشمالية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)