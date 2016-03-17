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"فيفا" يلجأ للقضاء الأمريكي لمطالبة "الفاسدين" بالتعويض

17/3/2016

"فيفا" تطالب مسئوليها السابقين بتعويضات أمام القضاء الأمريكي

لجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقضاء الأمريكي مطالبا مسؤولين سابقين في صفوفه اتهموا بالفساد بتعويضات بعشرات الملايين من الدولارات نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب فضيحة الفساد الكبرى التي عصفت بالهيئة الدولية.

وأعلن الفيفا أيضا أنه طلب إعادة الرواتب التي حصل عليها مسؤول رفيع سابق ومراجعة حساباته وممتلكاته. ويقول الفيفا إن جيفري ويب الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف) لا يزال يعيش حياة ترف وبذخ بعد الإفراج عنه بكفالة في نيويورك في إطار التحقيقات، وأنه أقام حفل عيد ميلاد باهظ التكلفة لزوجته بعد الإفراج عنه.

وقال الفيفا إن التعويضات يفترض أن تستخدم في "تعويض ضحايا جرائم المتهمين في قضايا الفساد وبصفة خاصة الفيفا والاتحادات الوطنية والقارية الأعضاء فيه ".

كانت لجنة القيم التابعة للفيفا أوقفت الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر لمدة ستة أعوام، وفي الشهر الماضي انتخب الفيفا رئيسا جديدا له هو جياني انفانتينو في محاولة لتجاوز هذه المرحلة.

وقال الفيفا في وثيقة قانونية قدمت إلى القضاء الأمريكي "اتضح الآن أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أساءوا استغلال مناصبهم وباعوا أصواتهم في مرات عديدة."

وقال الفيفا أيضا إن الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية تشاك بليزر وجاك وارنر وآخرين رتبوا لعمليات بيع أصوات مقابل عشرة ملايين دولار فيما يتصل بنهائيات كأس العالم 2010 والتي حصلت جنوب أفريقيا على حق تنظيمها في نهاية الأمر.

 

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