فنانون عراقيون يقدمون عروضا مسرحية في شوارع الديوانية

لفتت مجموعة عروض مسرحية قدمها فنانون عراقيون أنظار المارة في شوارع مدينة الديوانية بالعراق.

ويرتدي أفراد المجموعة، أو الفرقة المسرحية ملابسهم ويصبغون وجوههم وأيديهم، وكأنهم تماثيل ويتحركون مثل إنسان آلي وهم يلتزمون الصمت.

وقال شاب من الديوانية يُدعى عبد الله رعد طالب "عمل متواضع وفكرة حلوة وإنتاج منظم يهدف إلى توعية الشارع العراقي، بيدك تصنع وتعمر وتبني ولا تعتمد على حكومة أو على مصير الدولة" .

ويهدف مشروع الفرقة المسرحية إلى زيادة وعي الناس عن طريق الفن بقضايا سياسية واجتماعية خاصة بالبلد.

وقال الممثل ومخرج العرض المسرحي حسين درويش، إن الفنانين يحاولون توعية وتثقيف الناس بشأن القضايا المحلية.

وأضاف درويش " إن هؤلاء الشباب هم متطوعون، ويعملون بجهد ذاتي، واستعنا بهم لإيمانهم بهذه الرسالة.

ويُقدر عدد أعضاء فرقة مسرح الشارع حاليا بأكثر من ستة فنانين متطوعين تقتصر عروضهم حتى الآن على مدينتي الديوانية والحلة.

ويعتزم الفنانون الشبان في الوقت الراهن نقل عروضهم للعاصمة بغداد.