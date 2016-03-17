غش مواد البناء يهدد بانهيار مليون منزل مصري

انهيار عقار سابق في الأسكندرية – الجزيرة

كشفت دراسة حديثة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمصر، عن خطورة انتشار الإسمنت المغشوش بطريقة كبيرة، وتأثير ذلك على سلامة المباني، وبما يفسر انهيار منشآت حديثة البناء.

وقد بدأت التحذيرات في سبتمبر/أيلول الماضي عندما نشرت صحف مصرية، مستندات رسمية صادرة عن جهاز التفيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، تكشف السبب وراء كارثة انهيار المنازل في محافظة دمياط، التي وصل عددها إلى ما يزيد عن 20 ألف منزل خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب المستندات، فإن الإسمنت الذى استخدم في بناء المنازل المتصدعة، تزيد فيه المواد الكاوية على النسب الطبيعية، التي نص عليها الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية بزيادة متوسطها حوالى 15 ضعفا المسموح به. وأكد تقرير وزارة الإسكان وجود شروخ وتآكل في الحديد المسلح يسبب انهيار المنازل.

ولا يزال أبناء محافظة دمياط يعانون من تهاوى منازلهم، التي أقاموها خلال الفترة من بداية عام 2002 إلى 2008، حيث تزايدت بنسبة كبيرة في مراكز المحافظة الأربع خلال الفترة الأخيرة، إثر ظهور تشققات في الأسقف وسقوط أجزاء منها وتلف حديد التسليح.

تحذير من غش الإسمنت

يأتي ذلك بعدما رصدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عددا من المخالفات التي ترتكبها بعض شركات الإسمنت داخل السوق المصري، في مقدمتها ممارسة الغش التجاري للمستهلكين في ظل غياب آليات الرقابة وضعف منظومة القوانين والعقوبات غير الرادعة لتلك التجاوزات بحسب الشعبة.

واتهم أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، في تصريحات صحفية سابقة، بعض شركات إنتاج الإسمنت العاملة في السوق بممارسة الغش التجاري وطرح إسمنت غير مخصص لصناعة الخرسانة، ويستخدم لذلك الغرض، حيث تطرح الشركات إسمنت مخصص "للمحارة" بنفس حجم عبوات الإسمنت المخصصة للخرسانة، ودون أي تمييز لها وغير مدون عليها بخط واضح للمستهلكين.

ويدفع ذلك –بحسب الزيني- بعض المقاولين خاصة في القرى بالمحافظات لاستغلاله في غير الغرض المخصص له، مما يهدد بانهيار العقارات.

ورصدت الشعبة العامة لمواد البناء أيضا إجبار بعض المصانع الموزعين والتجار، على شراء نوعيات من الإسمنت المنتج ذي جودة منخفضة في أوقات زيادة الطلب داخل السوق، كما رصدت الشعبة وجود بعض من منتجات الإسمنت التي تزيد فيها الرمل والطفلة بنسب تضر بجودة المنتج.

تهديد 5 ملايين أسرة

وفي دراسة حديثة، أكد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر، أن سبب زيادة كوارث انهيار العقارات في البلاد خلال الأيام الأخيرة، هو انتشار الإسمنت المغشوش بطريقة كبيرة، من خلال خلط الإسمنت بالتراب وبرادة الحديد وإعادة توزيعه في الأسواق، ويأتي ذلك رغم أن معظم تلك العقارات حديثة.

وكشف المركز أن هناك نحو 85 ألف عقار آيل للسقوط في القاهرة والإسكندرية والجيزة فقط، من بينها عقارات حديثة، فضلاً عن وجود نحو مليون عقار آيل للسقوط على مستوى البلاد، تهدد حياة أكثر من خمسة ملايين أسرة.

كانت حالات انهيار المباني في مصر قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة ، خاصة في القاهرة والإسكندرية، والتي كان آخرها انهيار عقار بمحافظة الإسماعيلية أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات. وأكد مصدر مسؤول في المحافظة في تصريحات صحفية أن المبنى هُدم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن جرائم "الإسمنت المغشوش" انتشرت في عدد كبير من مدن المحافظة، فضلاً عن "الحديد القديم" الذي يستخرج من العمارات بعد انهيارها ويعاد استخدامه مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار شراء الحديد.

ويرى مختصون أن التشققات بعدد كبير من العقارات، خاصة الموجودة في بعض المدن الجديدة، والمباني الحديثة في عدد من الأحياء، سواء في العاصمة أو باقي المحافظات، مؤشر على استخدام إسمنت قليل الجودة وإن وجود شروخ وتآكل في الحديد المسلح بعدد كبير من المباني في محافظات مصر، دليل على استخدام أسمنت غير مطابق للمواصفات، وأن على شركات الخرسانة التأكد من نوعية الإسمنت وجودته، من خلال المختبرات، مع التزامها بالمعايير القياسية.

آيلة للسقوط

وتراجع تصنيف مصر عالميا، ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانا عقاريا، وبحسب دراسة صادرة عن كلية الهندسة والإنشاءات بجامعة فلوريدا الأمريكية، فإن ترتيب مصر يقترب من مؤشر البلاد الآيلة للسقوط، وهي تلك البلاد التي لا يمكن الوثوق بمدى جودة منشآتها العقارية، فضلا عن أنها تفضل التكدس ضمن شريط وادي النيل الضيق، والذي يمثل 2% من مساحة البلاد.

غياب المهنية

وبحسب المدير الإقليمي، لشركة "غليدز للاستشارات الهندسية" وأحد المشرفين على الدراسة، بروس هاسويل، فإن القطاع العقاري المصري يحتل مركزا متأخرا، ضمن الأسواق العقارية المتميزة في مجال الإنشاءات، لغياب المهنية في العمل الإنشائي، فالتعامل مع إنشاء العقارات صار عملا يهدف للربح فقط، ولا يراعي معايير الإتقان.

