شهيدان بالضفة بحجة طعن مجندة إسرائيلية

شهيدي سلفيت

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي المواطنين قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر إعلام عبرية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين، بحجة إقدامهما على طعن مجندة إسرائيلية.

وزعم موقع "0404" العبري، أن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجراح متوسطة بعد تعرضها لعملية طعن من قبل شابيْن فلسطينييْن قرب مستوطنة أريئيل.

وأضاف الموقع المقرب من جيش الاحتلال، أن الشابيْن الفلسطينييْن "استشهدا متأثرين بجراحهما"، مشيرًا إلى توجه قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال لمكان العملية، وإغلاق الطرق المؤدية إليه والمباشرة بالتحقيق.