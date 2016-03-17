البث الحي
منوعات

شهيدان بالضفة بحجة طعن مجندة إسرائيلية

17/3/2016
شهيدي سلفيت

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي  قرب مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي المواطنين قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر إعلام عبرية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين، بحجة إقدامهما على طعن مجندة إسرائيلية.

وزعم موقع "0404" العبري، أن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجراح متوسطة بعد تعرضها لعملية طعن من قبل شابيْن فلسطينييْن قرب مستوطنة أريئيل.

وأضاف الموقع المقرب من جيش الاحتلال، أن الشابيْن الفلسطينييْن "استشهدا متأثرين بجراحهما"، مشيرًا إلى توجه قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال لمكان العملية، وإغلاق الطرق المؤدية إليه والمباشرة بالتحقيق.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)