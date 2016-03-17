شاهد: ممدوح حمزة يتهم السيسي بإهدار المال العام

حذر المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة من إمكانية تعرض مصر إلى الإفلاس، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف حمزة، في تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تدهورا "خطيرا" في مصر، خاصة في نسبة العجز بالميزانية العامة وعجز نسبة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهي مؤشرات قد تؤدي في النهاية حال استمرارها إلى "الإفلاس وضياع الدولة" مثلما حدث في الأرجنتين، على حد قوله.

وانتقد حمزة بشدة المشروعات التي أعلن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذها، مؤكدا أنها اتسمت بالعوار وسوء التصرف وإهدار المال العام والتأخر، واصفا مشروع تفريعة قناة السويس ب"الكارثة التي كانت من أسباب تدهور قيمة الجنيه المصري".

وأكد حمزة أنه صاحب فكرة مشروع المليون فدان، مشيرا إلى أنه سبق أن قدمها للسيسي قبل توليه منصب الرئاسة، إلا أن المشروع اتسم بـ"سوء التنفيذ الخطير" حسب تعبيره، كما تم تحريف المشروع ولم ينفذ وفقا للتصور الذي قدمه.

ونفى حمزة أن يكون هجومه على النظام في الوقت الحالي بسبب رغبته في تولي منصب، متسائلا "هو في منصب في البلد دي حد يطمع فيه ولو حتى رئيس جمهورية" مؤكدا أن نقده لأسباب اقتصادية بحتة.

وروى حمزة واقعتين عرضت عليه فيهما تولي مناصب في الدولة، أولها في أغسطس/ آب 2011 عندما عرض عليه المجلس العسكري تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لعصام شرف، والثانية قبل تولي إبراهيم محلب منصب رئيس الوزراء، عندما اتصل به أحد ضباط جهاز المخابرات العامة ليعرض عليه منصب وزير الإسكان، إلا أنه رفض في الحالتين.

وأشار حمزة إلى منع مكتبه الاستشاري من المشاركة في أي مشروعات في الوقت الحالي، كما منع من التعاون مع شركات أجنبية في مشروعات داخل مصر لأسباب "سياسية"، كاشفا عن اتصال تلقاه من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، نفى فيه الأول أن تكون هناك أي تحفظات عليه، مؤكدا أنه سيرد عليه خلال ساعة، إلا أنه لم يرد عليه حتى الآن.





وتأتي اتهامات حمزة للسيسي بعد أيام من شنه هجوما على اتهم فيه الرئيس المصري بأنه استغل القوة العسكرية للوصول للحكم، مشيرا إلى أن القوى السياسية في 30 يونيو 2013 طالبت وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه استغل القوة العسكرية التي كانت تحميه واعتقل الرئيس محمد مرسي.



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