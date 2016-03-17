البث الحي
منوعات

شاهد: ممدوح حمزة يتهم السيسي بإهدار المال العام

17/3/2016

حذر المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة من إمكانية تعرض مصر إلى الإفلاس، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف حمزة، في تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تدهورا "خطيرا" في مصر، خاصة في نسبة العجز بالميزانية العامة وعجز نسبة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهي مؤشرات قد تؤدي في النهاية حال استمرارها إلى "الإفلاس وضياع الدولة" مثلما حدث في الأرجنتين، على حد قوله.

وانتقد حمزة بشدة المشروعات التي أعلن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذها، مؤكدا أنها اتسمت بالعوار وسوء التصرف وإهدار المال العام والتأخر، واصفا مشروع تفريعة قناة السويس ب"الكارثة التي كانت من أسباب تدهور قيمة الجنيه المصري".

وأكد حمزة أنه صاحب فكرة مشروع المليون فدان، مشيرا إلى أنه سبق أن قدمها للسيسي قبل توليه منصب الرئاسة، إلا أن المشروع اتسم بـ"سوء التنفيذ الخطير" حسب تعبيره، كما تم تحريف المشروع ولم ينفذ وفقا للتصور الذي قدمه.

ونفى حمزة أن يكون هجومه على النظام في الوقت الحالي بسبب رغبته في تولي منصب، متسائلا "هو في منصب في البلد دي حد يطمع فيه ولو حتى رئيس جمهورية" مؤكدا أن نقده لأسباب اقتصادية بحتة.

وروى حمزة واقعتين عرضت عليه فيهما تولي مناصب في الدولة، أولها في أغسطس/ آب 2011 عندما عرض عليه المجلس العسكري تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لعصام شرف، والثانية قبل تولي إبراهيم محلب منصب رئيس الوزراء، عندما اتصل به أحد ضباط جهاز المخابرات العامة ليعرض عليه منصب وزير الإسكان، إلا أنه رفض في الحالتين.

وأشار حمزة إلى منع مكتبه الاستشاري من المشاركة في أي مشروعات في الوقت الحالي، كما منع من التعاون مع شركات أجنبية في مشروعات داخل مصر لأسباب "سياسية"، كاشفا عن اتصال تلقاه من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، نفى فيه الأول أن تكون هناك أي تحفظات عليه، مؤكدا أنه سيرد عليه خلال ساعة، إلا أنه لم يرد عليه حتى الآن.

وتأتي اتهامات حمزة للسيسي بعد أيام من شنه هجوما على اتهم فيه الرئيس المصري بأنه استغل القوة العسكرية للوصول للحكم، مشيرا إلى أن القوى السياسية في 30 يونيو 2013 طالبت وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه استغل القوة العسكرية التي كانت تحميه واعتقل الرئيس محمد مرسي.

تابع أيضا:
ممدوح حمزة: طالبنا السيسي بانتخابات رئاسية فاعتقل مرسي

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)