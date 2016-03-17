شاهد : رونالدو يستقبل الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة

حقق الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (5 أعوام) حلمه عندما التقى اليوم الخميس في مدريد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد آخر من لاعبي فريق ريال مدريد لكرة القدم.

ورتبت لدوابشة، – الناجي الوحيد من إحراق منزل عائلته في شمال الضفة الغربية المحتلة في يوليو/ تموز الماضي على يد مستوطنين متطرفين – رتبت له زيارة إلى مركز تدريب ريال مدريد حيث استقبله البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل والبرازيلي مارسيلو، والتقطوا معه الصور التذكارية وقدموا له قميصا وكرة عليهما تواقيع أفراد الفريق.

الطفل الدوابشة مع النجم كريستيانو رونالدو

وكتب ريال على موقعه على الإنترنت "جال الطفل على منشآت المركز قبل أن يحضر حصة تدريبية للفريق بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان".

وبث تلفزيون ريال مدريد، القناة الخاصة بالفريق الملكي، صورا عن اللقاء بين اللاعبين والطفل الفلسطيني وهو يرتدي القميص المقدم له والذي يحمل الرقم 7 العائد لرونالدو وعليه اسم أحمد.

مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة

وزار أحمد الذي وصل ظهر أمس إلى العاصمة الإسبانية، أيضا ملعب سانتياغو برنابيو وقام بعملية إحماء على أرضية هذا الصرح الرائع.

وكان رونالدو دعا أحمد الذي يضع غطاءً طبيا يغطي فروة رأسه المصابة بحروق، لزيارته، ورحب رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل بالدعوة، معتبرا أنها "لفتة عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو، لكن الجندي المجهول في هذا الموضوع الذي نشكره جدا هو زين الدين زيدان" في إشارة إلى مدرب ريال الحالي ونجم كرة القدم الفرنسي السابق.

مع النجم البرازيلي مارسيلو

وكان أحمد يتلقى العلاج بعد إصابته بجروح بالغة نتيجة إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزل عائلته في 31 من يوليو / تموز الماضي في قرية دوما قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع علي دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة سرعان ما فارقا الحياة متأثرين بها.