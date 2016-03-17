شاهد: رسالة مصورة من ياباني مختطف بسوريا لأسرته

ظهر تسجيل مصور "الخميس" يعرض فيما يبدو صحفيا يابانيا – ذكرت تقارير أنه محتجز لدى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة – وهو يوجه رسالة إلى اسرته وبلده.

ويقول الرجل الملتحي الذي ظهر بالفيديو ويبدو أنه الصحفي الياباني جومبي ياسودا في التسجيل المصور الذي بث على فيسبوك "مرحبا، أنا جومبي ياسودا اليوم -16 مارس/آذار – هو عيد ميلادي". ويضيف الرجل وقد جلس إلى طاولة أمام حائط أبيض اللون أنه يفتقد أسرته لكن لا يمكنه أن يكون معهم.

وارتدى الرجل سترة سوداء وغطاء للرأس، وبدا عليه الهدوء بينما كان يتحدث باللغة الإنجليزية في التسجيل المصور الذي جاءت مدته دقيقة واحدة.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن جبهة النصرة أسرت ياسودا بعدما دخل سوريا من تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة إنها تحدثت هاتفيا مع الرجل الذي نشر التسجيل المصور، وقال إنه تلقاه من شخص يسعى لإطلاق سراح ياسودا.

وأبلغ وزير الخارجية فوميو كيشيدا الصحفيين أن الحكومة على علم بالتسجيل المصور وتجمع وتحلل المعلومات لصياغة رد، وقال كيشيدا "سلامة المواطنين اليابانيين واجب مهم على الحكومة لذلك نستفيد من جميع شبكات المعلومات للرد."

وفي ديسمبر/كانون الأول تراجعت منظمة صحفيون بلا حدود عن تقرير كانت أصدرته بأن ياسودا كان يواجه تهديدا بالإعدام في سوريا وقدمت اعتذارا. وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنها كانت تسعى إلى معلومات.

كان تنظيم الدولة الإسلامية أعدم مواطنين يابانيين –أحدهما مراسل حربي ، بقطع الرأس أوائل العام الماضي.