شاهد: حصان يزور الصغار، لمساعدتهم على الشفاء

قد يأتي الشفاء للصغار في شكل انبهار برؤية حصان صغير، هذا هو ما حدث في إحدى مستشفيات الأطفال في مدينة نيويورك عندما قام حصان صغير يبلغ طوله 31 بوصة بزيارة المرضي الصغار.

وأعرب المرضى الصغار عن دهشتهم من رؤية هذا الحجم الصغير جدا للحصان الزائر، حيث قالت إحدى المريضات إنه أصغر مما كانت تتصور.

فيما أعرب آباء وأمهات المرضى الصغار عن امتنانهم لهذه الزيارة التي قام بها الحصان الصغير لذويهم، والتي قالوا إنها أسهمت بشكل كبير في تحسين معنوياتهم، وإضفاء السعادة على ملامحهم.

مثل هذه الزيارات، تنفذها إحدى هيئات المجتمع المدني بهدف التخفيف عن المرضى وإعادة بث الطمأنينة والسعادة في قلوبهم وتحسين معنوياتهم، مما يساعد بشكل فاعل في تحسين حالاتهم الصحية.

ويقول القائمون على إدارة أقسام العلاج بالمستشفى إن مثل هذه الزيارات تقضي على الإحساس بالألم والقلق والعزلة لدى الأطفال، كما أنها تحقق إحساس بالعودة إلى العالم، عبر تحقق الفائدة والمتعة للمرضى الصغار.

