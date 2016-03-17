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شاهد: برشلونة يتخطى أرسنال بثلاثة أهداف في دوري الأبطال

16/3/2016

واصل برشلونة الأسباني رحلة الدفاع عن لقبه الأوربي بنجاح وحجز الفريق مقعده رسميا في دور الثمانية لبطولة  دوري أبطال أوربا لكرة القدم بتغلبه على أرسنال الإنجليزي 3 / 1  الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وجدد برشلونة فوزه على أرسنال حيث سبق له الفوز على "المدفعجية" 2 /صفر في مباراة الذهاب على استاد "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن قبل أن يؤكد تفوقه ويتأهل لدور الثمانية بالفوز 5 / 1 في مجموع المباراتين.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار دا  سيلفا في الدقيقة 18 ولكن المصري محمد النني سجل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51 مترجما بهذا البداية الهجومية القوية لأرسنال في الشوط  الثاني.

ولكن برشلونة رد بهدف التقدم الرائع الذي سجله الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 65 قبل أن يختتم ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 88 علما بأنه أحرز هدفي الفريق في مباراة الذهاب.

وسبق لبرشلونة أن أطاح بأرسنال من البطولة نفسها في 2010 و2011 وأكد الفريق الكتالوني تفوقه مجددا على المدفعجية في الموسم الحالي ليستكمل مسيرته في البطولة.

ولحق برشلونة في دور الثمانية بفرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وفولفسبورج الألماني فيما يتحدد المقعد الثامن في دور الثماني  مع نهاية المباراة بين بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

ويتطلع برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب دوري الأبطال منذ أن  حقق ميلان الإيطالي هذا الإنجاز في 1990 .

المصدر : الجزيرة مباشر
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