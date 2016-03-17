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داوود أوغلو يطالب برفع الحصانة عن النواب الداعمين "للإرهاب"

17/3/2016

طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو البرلمان التركي برفع الحصانات عن الأعضاء اللذين يدعمون الإرهاب، مضيفا "أنه من يقوم بدعم الإرهاب لا يمكن أن يتستر وراء الحصانة البرلمانية وسنرفع الحصانة عن كل من فتح بحقه مذكرة تحقيق ".

وأضاف أوغلو خلال حفل تكريم أسر الشهداء، أن اللذين  يدعمون التنظيمات "الإرهابية"  ووجهوا التعزية إلى قتلاهم سيحاسبون على مواقفهم  المناهضة للصالح العام، لافتا إلى أن المنظمات الإرهابية سوف تخسر جميع مواجهاتها مع تركيا.

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على مد جسور التواصل بين كافة طوائف الشعب التركي، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى توضيح موقفها بصراحة من العمليات "الإرهابية".

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