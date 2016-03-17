ترامب يهدد بأعمال شغب إذا لم يرشحه حزبه

دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية

حذر دونالد ترامب أقوى المنافسين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية من حدوث أعمال شغب إذا رفض الحزب ترشيحه.

وقال ترامب "أعتقد أنكم ستواجهون أعمال شغب.. أمثل أعدادا هائلة ملايين الاشخاص"، معتبرا أن من الضروري ترشيحه إذا لم ينقصه سوى عشرات المندوبين لتأمين الأكثرية.

وليتم اختياره للسباق إلى الرئاسة، يفترض أن يحصل المرشح الجمهوري على أصوات أغلبية المندوبين أي 1237 صوتا.

واضاف ترامب أن الناخبين الذين يصوتون له "هم اشخاص لم يصوتوا يوما ولا يؤمنون بالنظام أو لا يحبون المرشحين". وتابع "اذا حرمتم هؤلاء الأشخاص من حقهم في التصويت وقلتم لهم آسفون ينقصه مئة صوت، بينما ينقص المرشح التالي 500 صوت، فستواجهون مشكلة".



وقد حقق الملياردير المثير للجدل انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهيدية بولايات فلوريدا وإيلينوي ونورث كارولاينا الثلاثاء الماضي وأخرج منافسه ماركو روبيو من السباق الجمهوري على البيت الأبيض، وبالرغم من أنه بات المنافس الجمهوري الأقرب للحصول على أصوات 1237 مندوبا يحتاجها للفوز بترشيح الحزب، فإن خسارته في ولاية أوهايو المهمة تترك الباب مفتوحا أمام الجمهوريين الراغبين في إبعاده عن الحصول على ترشيح الحزب.

من جهتها، تستعد هيلاري كلينتون لمواجهة مع ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن عزز المرشحان موقعيهما في اقتراع "الثلاثاء الكبير" الثاني استعدادا لمؤتمري الحزبين الديموقراطي والجمهوري في يوليو/تموز.

وفازت كلينتون على بيرني ساندرز في أربع ولايات على الأقل من أصل خمس شهدت انتخابات تمهيدية الثلاثاء الماضي بما فيها في أوهايو الصناعية حيث كان سناتور فيرمونت يعول على أصوات العمال.

وتزيد هذه الانتصارات من عدد المندوبين الذين تتقدم بهم كلينتون أصلا على ساندرز. ومع احتساب "المندوبين غير المتلزمين" الذين يدعمونها ويقارب عددهم 500، فذلك يعني أنه بات لديها أكثر من 1500 مندوب في مقابل اقل من 800 لساندرز.

ويفترض ان يحصل مرشح الحزب الديموقراطي على اصوات 2383 مندوبا ليختاره الحزب.