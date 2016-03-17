بوتين: نستطيع العودة بقوة إلى سوريا خلال ساعات

مقاتلات روسية من طراز سوخوي 25 _ رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن نجاح بلاده العسكري في سوريا سمح له بإصدار أوامر بسحب جزئي للقوات، لكنه شدد على أن الكرملين قادر على تعزيز تواجده مرة أخرى خلال ساعات وأنه سيواصل شن غارات جوية.

وأضاف بوتين في كلمته بالكرملين أن القوة الصغيرة التي أبقى عليها في سوريا كافية بدرجة كبيرة لمساندة القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مواصلة تقدمها على حد وصفه.

وأشار بوتين أمام أكثر من 700 جندي وضابط خلال حفل بالكرملين أنه سيشهد انتصارات جديدة ومهمة في القريب العاجل معربا عن أمله في أن تستعيد القوات الحكومية مدينة "تدمر" السورية قريبا حسب زعمه.

وأكد أن القوات الروسية ستواصل تنفيذ غارات جوية ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات التي وصفها بـ "الإرهابية" كما ستستمر في تقديم مجموعة واسعة من المساعدات للقوات الحكومية.

ورغم تأكيده على تفضيل روسيا لحل دبلوماسي للصراع عبر المفاوضات قال بوتين إن موسكو تستطيع بسهولة تعزيز قواتها مرة أخرى.

وقال بوتين "إذا اقتضى الأمر ففي خلال ساعات بمعنى الكلمة تستطيع روسيا زيادة قواتها في المنطقة إلى حجم يتناسب مع تطورات الموقف هناك، واستخدام كل ترسانة القدرات المتاحة تحت تصرفنا."

وكان الرئيس الروسي أمر يوم الاثنين الماضي بسحب معظم القوات الروسية من سوريا وذلك بعد خمسة أشهر من توجيه ضربات جوية قائلا إن الكرملين أنجز معظم أهدافه.