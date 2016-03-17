بريطانيا ألقت القبض على عدد قياسي من "الأطفال" خلال 2015

ألقت بريطانيا القبض خلال عام 2015، على عدد قياسي من الأطفال للاشتباه في تورطهم بجرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك بحسب إحصائيات حكومية جديدة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان لها، أنها "ألقت القبض على 16 يافعًا، تحت سن 18 عامًا، خلال العام الماضي، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 60% عن العام السابق، وهي النسبة الأعلى منذ بداية هذه الظاهرة في عام 2001".

وأشار البيان إلى "ارتفاع ملحوظ في عدد النساء المعتقلات، فيما انخفض إجمالي اعتقالات الإرهاب، في جميع أنحاء البلاد، إلى 280 شخصًا".

وذكر البيان، الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر أن "السبب وراء الانخفاض الكلي في حصيلة الاعتقالات، يعود لانخفاض أعداد المشتبه بتورطهم بجرائم إرهاب محليًا".

وأكدت الإحصاءات، مخاوف السلطات البريطانية "بأن الجماعات الإرهابية، تستهدف المسلمين وفئة الشباب، لممارسة أنشطتها المتطرفة".