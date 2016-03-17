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بايرن يتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال على حساب يوفنتوس

16/3/2016

بايرن ميونيخ

أكمل بايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على يوفنتوس الإيطالي 4 / 2 في الوقت الإضافي بعد تعادلهما 2 / 2 في الوقت الأصلي من مباراتهما مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وقلب بايرن الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني ونجح في تحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل مثير 2 / 2 ثم جاءت التغييرات التي أجراها الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن لتمنح الفريق فوزا غاليا في الوقت الإضافي وتنقذه من الوصول لدوامة ركلات الترجيح.

ولحق بايرن في دور الثمانية بكل من فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبانية ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وفولفسبورج الألماني.    

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