بان غي مون يلغي زيارة للمغرب، والتوترات تتزايد

الأمين العام للأمم المتحدة – بان غي مون

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن بان ألغى زيارة مزمعة للمغرب وسط خلاف متصاعد مع الرباط بشأن استخدامه كلمة "احتلال" خلال تعليقه على قضية الصحراء الغربية.

وقالت الحكومة المغربية الثلاثاء إنها ستخفض عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وهددت بالانسحاب من مهام حفظ السلام التابعة للمنظمة بعدما وصفت تصريحات بان غي مون بأنها "غير مقبولة".

وجاء إعلان إلغاء الزيارة بعد اجتماع بان غي مون بوزير الخارجية المغربي للتعبير عن غضبه من بيان الحكومة المغربية ومظاهرة في الرباط اعتبرها هجوما شخصيا عليه.

وسئل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان غي مون إن كان الامين العام لا يزال ينوي السفر للرباط في القريب العاجل كما أعلن من قبل فإجاب قائلا "لا يخطط الأمين العام للسفر".

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين أن خسارة مساهمة المغرب المالية في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية التي تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار ستؤثر على المهمة. ويوفر المغاربة الغذاء والإقامة لأفراد البعثة المؤلفة من أكثر من 240 شخصا.

واتهمت الرباط الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأنه لم يعد محايدا في الصراع بشأن الصحراء الغربية، وقالت إنه استخدم لفظ "احتلال" لوصف الوجود المغربي في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود.

وزار بان مخيمات في جنوب الجزائر يسكنها لاجئون صحراويون يطالبون بانفصال المنطقة وخاضوا في السابق حرب عصابات ضد المغرب حتى وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة عام 1991.

وخاضت جبهة البوليساريو التي تقول إن المنطقة تخص الصحراويين حربا ضد المغرب حتى وقف إطلاق النار لكن الوضع وصل منذئذ بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وتطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء على مصير الإقليم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما يقول المغرب إنه لن يعرض سوى حكم ذاتي على المنطقة الغنية بالفوسفات واحتياطيات بحرية محتملة من النفط والغاز.