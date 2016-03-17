بالفيديو: فلسطينيين يحصدون جائزة "علي الجابر"

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علـي حسـن الجابر، حيث فاز ثلاثة صحفيين فلسطينيين، بالجائزة بفئاتها الثلاث، الصورة الصحافية، والفيلم الوثائقي القصير، والتحقيق الصحافي.

وأطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، هذه الجائزة عام 2011، تخليداً لذكرى، علي حسن الجابر، مصوّر قناة "الجزيرة" الذي استشهد في ليبيا في الثاني عشر من شهر مارس/آذار 2011، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة عشرين ألف دولار، عشرة آلاف للفيلم الوثائقي، وخمسة آلاف للتحقيق الصحافي، ومثلها للصورة الصحافية.

ونال الجائزة في دورتها الخامسة، في مجال الصورة الصحفية، الفلسطيني أحمد سمير البظ، من رام الله، فيما فاز بجائزة الفيلم الوثائقي، محمد مصطفى الصواف من غزّة، وبجائزة التحقيق الصحافي محمد أبو قمر، من غزّة أيضاً.

وتناولت الصورة الصحافية الفائزة بالجائزة معاناة الفلسطينيين على الحاجز، على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما فاز الفيلم الوثائقي "أنا لست معاقا"، والذي يروي قصة مواطن فلسطيني، أصيب في الحروب وبترت ساقاه.

بينما دار التحقيق الصحافي حول خصوبة الرجال، وتأخر الإنجاب في فلسطين، بسبب الحروب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزّة، وتسببت في تلوث الغذاء والماء، وفي ارتفاع أعداد الرجال والنساء الذين يعانون من العقم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي كرّم الفائزين، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال، باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرّته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 16 مارس/آذار من كل عام، واختارت هذه السنة موضوع "الكرامة الإنسانية للجميع" شعاراً له.

من جهته، قال الدكتور مصطفى سواق، مدير شبكة الجزيرة بالوكالة، إن شبكة الجزيرة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الدوحة، الذي سيكون وثيقة دولية وإعلاناً عالمياً لحماية الصحفيين.