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السودان يهدد بإغلاق الحدود مع الجنوب مجددا

17/3/2016
  الرئيس السوداني عمر البشير _ رويترز

هدد السودان اليوم الخميس بإغلاق حدوده التي أعاد فتحها في الآونة الأخيرة مع جنوب السودان متهما جاره بدعم جماعات متمردة.

وأشارت الحكومة السودانية أنها ستشدد القيود على الجنوبيين المقيمين على أراضيها وستقاضي أي مواطن من جنوب السودان يقيم دون مستندات رسمية.

ولم يتضح بعد السبب الذي دفع الخرطوم لاتخاذ هذه الإجراءات رغم أنها تأتي قبل يوم من الموعد المقرر لبدء محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الحكومة السودانية وأكبر أحزاب المعارضة وعدد من الجماعات الرئيسية.

 وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إنه إذا لم تكف حكومة جنوب السودان عن دعم "المتمردين" فسيضطر السودان لإغلاق الحدود مع الجنوب مرة أخرى.

وتتهم الخرطوم جوبا بدعم " تمرد" إقليم دارفور وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ونفى جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية الاتهامات، واتهم الخرطوم في المقابل بتسليح فصائل "مسلحة" على أراضيه.

وكان الوضع على الحدود خاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها مصدرا لتوتر دائم وكذلك الوضع القانوني للجنوبيين والشماليين المقيمين لدى البلد الآخر.

وأغلقت الحدود التي يعبرها تجار ورعاة على نحو متكرر بعد انفصال الجنوب في 2011 وأعيد فتحها في يناير كانون الثاني.

 

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