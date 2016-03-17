البنتاغون: ننفق 15 مليار دولار على الصحة العقلية للجنود

قال وزير الدفاع الأمريكي كارتر آشتون إن البنتاغون ينفق نحو 15 مليار دولار على الصحة العقلية للجنود الأمريكيين.

وأضاف آشتون خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن هزيمة تنظيم الدولة يتطلب عقد شراكة قوية في المنطقة ووجود حلفاء على الأرض.

وأكد كارتر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إنه من السابق لأوانه الحكم على الانسحاب الروسي من سوريا.

وأضاف أنه من الواضح أن نية بوتين في محاربة تنظيم الدولة في سوريا لم تكن صادقة، نظرا لانسحابه دون تحقيق تقدم ملموس في القضية.

وتابع أن الولايات المتحدة نجحت في عزل تنظيم الدولة في الرقة بسوريا وآخذة في تحقيق انتصارات في دحر التنظيم.