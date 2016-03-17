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الاتحاد الأوربي: مصادرة إسرائيل للأراضي يعيق "السلام"

17/3/2016
  الاتحاد الأوربي _ أرشيف

قال الاتحاد الأوربي في بيان اليوم الخميس إن قيام إسرائيل بمصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة يثير تساؤلات بشأن التزامها بحل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن "قرار إسرائيل خطوة أخرى تهدد بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل ومن ثم تشكك في التزام إسرائيل بحل الدولتين."

وأشار البيان إلى أن "أي قرار يتيح مزيدا من التوسع الاستيطاني، وهو غير مشروع بموجب القانون الدولي ويعد عقبة أمام السلام ولن يؤدي إلا إلى اتساع شقة الخلاف بين طرفي الصراع."

وتابع البيان "الاتحاد الأوروبي مازال معارضا بقوة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وللأعمال التي تتخذ في هذا المجال، بما في ذلك أعمال الهدم والمصادرة والطرد والترحيل القسري، أو فرض قيود على التنقل والحركة."

كان الاتحاد الأوروبي قد نشر أواخر العام الماضي تعليمات إرشادية تقتضي بوضع ملصقات على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية  توضح بجلاء منشأها، وهو ما اعتبرته إسرائيل سياسة تنطوي على تمييز.

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