الائتلاف السوري المعارض يرفض تقسيم سوريا "فدراليا"

حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الخميس، من أي محاولة لتشكيل كيانات "تصادر إرادة الشعب السوري"، وذلك تعقيبا على إعلان منظمة "بي واي دي" إقامة "فيدرالية"، في مناطق سيطرتها شمالي سوريا.

وقال الائتلاف السوري، في بيان "نحذر من محاولات تشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري"، مؤكدا على مبادئ الثورة السورية القائمة على "التخلص من الاستبداد، وإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية".

وأضاف، أن "إزالة الظلم الذي أصاب أي فرد، أو جماعة في ظل حكم عائلة الأسد، لا يتم من خلال تنفيذ مشاريع منفردة أو استباقية، بل بدعم خيار الحل السياسي الرامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تفتح الباب لبناء المستقبل من قبل جميع السوريين".

وتابع أن "تحديد شكل الدولة السورية، سواءً كانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده، أو جزء من الشعب، أو حزب أو فئة أو تيار، وإنما سيتقرر ذلك بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري، الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد، ثم من خلال الاستفتاء الشعبي".

وشدد، أن "الائتلاف لن يقبل أي مشروع يقع خارج هذا السياق، ويصر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً".