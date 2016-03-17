ارتفاع ضحايا حادث حافلة المعتمرين الفلسطينيين إلى 16

صورة متداولة على مواقع التوااصل للحافلة بعد انقلابها

أعلن الدفاع المدني الأردني في بيان الخميس أن 16 فلسطينيا لقوا مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقال البيان إن "عدد الوفيات بين المعتمرين من الأشقاء الفلسطينيين في حادث الحافلة قرب حدود المدورة (الحدود السعودية) ارتفع الى 16 شخصا، فيما أصيب 34 آخرون بإصابات مختلفة تراوحت ما بين البالغة والمتوسطة".

وكان بيان سابق تحدث عن مصرع 14 معتمرا فلسطينيا وإصابة 36 آخرين بجروح بين المتوسطة الخطورة والبالغة في الحادث.

وقال إن "سبب الحادث يعود لفقدان سائق الحافلة السيطرة عليها قرب حدود المدورة (نحو 320 كلم جنوب شرق عمان) حيث كانت متوجهة إلى الأراضي المقدسة (السعودية) لأداء مناسك العمرة".

وأضاف أنه "تم نقل الإصابات وإجلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا الحكومي"، مشيرا إلى أن "أعداد الوفيات قابلة للزيادة نتيجة وجود حالات بالغة بين الإصابات".