إنقاذا للقردة .. تايلاند تنقل الماء العذب إلى جزر نائية

السلطات في تايلاند تنقل الماء العذب للقردة

قال مسؤولون تايلانديون (الخميس) إن الجفاف الذي يضرب مناطق متفرقة من البلاد دفع السلطات إلى نقل الماء العذب إلى جزر نائية، تقطنها مجموعات من القردة .

ويقوم مسؤولو الحديقة الوطنية في تايلاند بإرسال قوارب محملة بالمياه العذبة مرتين أسبوعيا إلى قردة المكاك طويلة الذيل إلى جزيرة "كو روم" والواقعة على بعد 300 كم جنوبي العاصمة بانكوك.

وقال رونجروج أساواكونتارين، مدير حديقة خاو سام روي يوت الوطنية" إن التوقعات تشير إلى أنه لن يكون هناك أمطار هذا العام على الجزيرة ، لذا كان علينا نقل الماء العذب إلى الجزيرة لقرود المكاك حيث نقوم بتخزينها في بئر.